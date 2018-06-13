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МВД России выдало секретный указ на время ЧМ-2018

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Сайты региональных управлений МВД России за несколько дней до чемпионата мира по футболу-2018 перестали публиковать на своих сайтах "негативные" новости.

О наличии соответствующего секретного указания от руководства на условиях анонимности российским СМИ сообщали источники в правоохранительных органах на Урале и Сахалине.

Журналисты проверили все 85 сайтов региональных управлений МВД. С 6 июня на них перестали появляться заметки, связанные с задержанием предполагаемых преступников, розыском и раскрытием преступлений, а также ежедневные сводки о состоянии преступности.

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В пресс-службе управления МВД по Кранодарскому краю "Медиазоне" подтвердили, что такая ситуация наблюдается во всех регионах: "Если вы заглянете в другие регионы, будет то же самое. Работа ведется в установленном порядке, но размещаем только положительные [сообщения] ввиду особого распоряжения".

На вопрос, связано ли это с чемпионатом мира, представитель пресс-службы ответила: "Я не могу вам сказать. Все, что есть на сайте, тем и богаты".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне иностранного болельщика ЧМ-2018 обокрали в России на 1 млн.

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Тема
ЧМ-2018
Место
Россия
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