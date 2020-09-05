Мутко признался, что сказал Путин после поражения сборной России 1:7

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко вспомнил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным из-за разгрома национальной команды по футболу.

Мутко рассказал, как встретился с главой страны после того, как матч Португалия – Россия в отборочном турнире к чемпионату мира 2006 года завершился со счетом 7:1.

"Когда мы проиграли Португалии в 2004 году, меня пригласил Путин и спросил: "Что это было?" Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть", – сказал Мутко в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч ТВ".

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