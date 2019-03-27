Мораес впервые прокомментировал скандал со сборной Украины

Форвард сборной Украины Жуниор Мораес высказался о якобы нарушении процедуры получения гражданства Украины перед поединками квалификации Евро-2020.

Федерация футбола Люксембурга подала в УЕФА протест результата поединка их национальной команды против "желто-синих" 1:2.

"Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины", - цитирует Мораеса Сегодня.

Андрей Шевченко и Жуниор Мораес ФК Шахтер

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