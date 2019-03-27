Мораес впервые прокомментировал скандал со сборной Украины

Форвард сборной Украины Жуниор Мораес высказался о якобы нарушении процедуры получения гражданства Украины перед поединками квалификации Евро-2020.
Федерация футбола Люксембурга подала в УЕФА протест результата поединка их национальной команды против "желто-синих" 1:2.
"Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины", - цитирует Мораеса Сегодня.
Андрей Шевченко и Жуниор Мораес
ФК Шахтер
Как сообщал OBOZREVATEL:
В португальских СМИ появилась информация о том, что форвард сборной Украины Жуниор Мораес не имел права принимать участия в матчах квалификации Евро-2020.
Спортивный юрист и адвокат Юрий Юрченко заявил, что ситуация с техническим поражением сборной Украины 0:3 за матчи с Португалией и Люксембургом вполне реальна.
Федерация футбола Люксембурга подала протест на результат очного противостояния главной команды страны против сборной Украины.
Вслед за Люксембургом протест подала также сборная Португалия.
В РосСМИ указали на аналогичное нарушение в сборной соперника Украины.
УЕФА завел дело на "желто-синих" в связи с участием в матчах Мораеса.
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