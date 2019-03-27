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Мораес впервые прокомментировал скандал со сборной Украины

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Форвард сборной Украины Жуниор Мораес высказался о якобы нарушении процедуры получения гражданства Украины перед поединками квалификации Евро-2020.

Федерация футбола Люксембурга подала в УЕФА протест результата поединка их национальной команды против "желто-синих" 1:2.

"Я думаю, все нормально. В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины", - цитирует Мораеса Сегодня.

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Тема
Евро-2020
Персона
Жуниор Мораес
Тег
сборная Украины по футболу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Я не вижу причин для паники. Обычная скотская практика подонков, типа паРАшников. Теперь им в пару оскотинились эти карлики. Вопрос простой - разобравшись в ситуации ФФУ самим ударить по вонючему Люксембургу - у этих скотов там очень не простая ситуация с экс-португальцем. Параллельно максимально бить и по этим ублюдкам из Португалии. Просто, что бы этим тварям не было спокойно!
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