Российский вратарь Иван Заборовский, выступающий за подмосковный футбольный клуб "Знамя Труда", оказался в реанимации после того, как в него попала молния, сообщается на официальной странице клуба в соцсетях.

Уточняется, что инцидент произошел на тренировке. В клубе выразили надежду, что с игроком все будет хорошо.

Молния отправила российского футболиста в реанимацию ФК "Знамя Труда"

"Знамя Труда" выступает в западной зоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Текущий сезон, который из-за пандемии коронавируса был доигран досрочно, команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько футболистов пострадали от удара молнии во время поединка между командами "Уолмер Бойс Скул" и "Ямайка Колледж" на Ямайке.