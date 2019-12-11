"Мог бы вам сказать, но...": Михайличенко рассказал о готовности "Динамо" к решающему матчу

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился информацией о моральном состоянии команды перед решающим матчем Лиги Европы против "Лугано".

"Насколько нам удалось войти в психологический тонус, покажет завтрашний день. Конечно, я бы вам сейчас мог сказать, что все хорошо и отлично. Но я надеюсь на это. Понимаю, что на такие матчи никого настраивать нет смысла, потому что все и так понимают важность этой игры", – заявил Михайличенко.

Алексей Михайличенко Динамо

Наставник киевлян также рассказал о физической готовности футболистов перед завтрашним поединком.

"Есть некоторые повреждения, которые связаны… Если честно, вообще не хотелось бы этом говорить, потому что завтра еще тренировка и всякое бывает. Но сейчас все нормально", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч киевского "Динамо" против "Лугано" состоится в четверг, 12 декабря, на НСК Олимпийский.

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