Главная Новости
11 декабря • обновлено в 18:29
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Мог бы вам сказать, но...": Михайличенко рассказал о готовности "Динамо" к решающему матчу

772
Читать материал на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился информацией о моральном состоянии команды перед решающим матчем Лиги Европы против "Лугано".

"Насколько нам удалось войти в психологический тонус, покажет завтрашний день. Конечно, я бы вам сейчас мог сказать, что все хорошо и отлично. Но я надеюсь на это. Понимаю, что на такие матчи никого настраивать нет смысла, потому что все и так понимают важность этой игры", – заявил Михайличенко.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

Динамо

Наставник киевлян также рассказал о физической готовности футболистов перед завтрашним поединком.

"Есть некоторые повреждения, которые связаны… Если честно, вообще не хотелось бы этом говорить, потому что завтра еще тренировка и всякое бывает. Но сейчас все нормально", – добавил он.

Новости
"Лучший сейв сезона?" УЕФА в восторге от игры украинского голкипера

Как сообщал OBOZREVATEL, матч киевского "Динамо" против "Лугано" состоится в четверг, 12 декабря, на НСК Олимпийский.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Персона
Алексей Михайличенко
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги