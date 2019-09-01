Минус 70 млн для "Динамо": призовые футбольных клубов в еврокубках

Бесплатно в футбол в Украине играют только на уровне любителей. Игроки второй, первой, Премьер-лиги играют за деньги. Зарплаты у них разные.

Но не может футболист второй лиги получать столько же, сколько его коллега из первой. И, вполне естественно, что игрок "Колоса" из Коваливки за свой футбольный труд получает во много раз меньше, чем его побратим из "Шахтера" или "Динамо", поскольку футбол разного класса показывают эти ребята, да и разные задачи стоять перед их командами.

О деньгах, которые футболисты зарабатывают, выступая за наши ведущие клубы. Они порой значительно улучшают свое благосостояние, если их команды оказываются среди участников еврокубковых турниров. Тут заботу о них и о их клубах берет на себя УЕФА. Успешно выступаешь – получай бонусы, которые поступают на счет твоего клуба, а, значит, и попадают в твой карман.

В этом сезоне пять украинских команд вышли на евроарену. Две завершили выступление в Лиге Европы, хотя игроки прекрасно понимали, что ожидает казну их клубов в случае успешных результатов. Но не сложилось…

Напомню, сколько премиальных положено согласно регламенту еврокубков.

За участие. 15,25 млн евро положено каждому клубу (а их 32) за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, 2,62 млн евро получит каждая из 48 команд за попадание в группу Лиги Европы. Как видим, разница значительная – 12,63 млн.

За набранные очки. В Лиге чемпионов – 2,7 млн евро за победу, 900 тысяч – за ничью. В Лиге Европы – 570 тысяч евро за победу, 190 тысяч за ничью. За выход в 1/8 финала ЛЧ – плюс 9,5 млн, в 1/4 финала – 10,5 млн и т.д. за выход в 1/16 финала ЛЕ – плюс 500 тысяч, в 1/8 финала – 1,1 млн, в ¼ финала – 1,5 млн и т.д.

За рейтинг и ТВ. УЕФА ввел еще и выплаты на основе рейтинга клубов за последние 10 лет. В ЛЧ каждая позиция в рейтинге "стоит" 1,108 млн евро. А это значит, что 32-й по рейтингу клуб группового этапа получит 1,108 млн, 31-й – 2,216 млн и т.д. Аналогично в ЛЕ, но там позиция оценена в 71 430 евро. Также есть деньги от продаж телевизионных прав, которые УЕФА распределит между клубами по окончании евросезона.

Вот уже который год пополняет свою казну за счет УЕФА донецкий "Шахтер" и "пролетает" мимо значительных бонусов киевское "Динамо". Нетрудно подсчитать, что за три года непопадания в группу ЛЧ при теперь уже экс-тренере Александре Хацкевиче киевляне недосчитались порядка 70 млн евро…

"Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль"

А теперь вот на чем остановлюсь. А всегда ли игроки готовы биться за победу, оставляя на поле все силы, не жалея себя, чтобы принести определенную сумму в казну клуба, из которой они и получают ежемесячную зарплату, а также премиальные?

За примером далеко ходить не буду. В прошлом сезоне динамовцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы из своей группы. Игра с чешским "Яблонцем", которая состоялась 13 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский", для хозяев уже турнирного значения не имела. Но в случае победы или даже ничьи игроки могли пополнить банковский счет клуба, ведь не сидеть же все время на шее у хозяев команды… Поддержать "Динамо" в этом матче в прохладную погоду пришло более 11 тысяч болельщиков, которые покидали трибуны стадиона в скверном настроении. В "благодарность" болельщикам динамовцы потерпели минимальное поражение – 0:1.

А разве легли динамовцы костьми, оставив на поле все свои силы, в ответном матче с "Брюгге" в Киеве? После окончания этой игры "бело-синие" в очередной раз не выполнили задачу попадания в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы. Разочарование 45 тысяч болельщиков на трибунах, миллионов телезрителей, руководства клуба было очень горьким.

В очень популярной песне о "Динамо" на слова Анатолия Матвейчука и музыку Вадима Лашука шесть куплетов, в двух из них – такие слова.

Но сегодня игра так похожа на бой.

Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.

И зубами скрипя, когда сил уже нет,

Пробиваться сквозь тернии к звездам побед.

Пусть фортуна бывает жестокой подчас,

Но она лишь упорнее делала вас.

И жестокие травмы забыть не дадут,

Что победа – награда за каторжный труд.

Пусть эта песня почаще звучит на НСК "Олимпийский" перед матчами 15-кратных чемпионов Украины, двукратных обладателей Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА-1975. Ведь динамовцы играют не для себя, не в свое удовольствие. Они играют, в первую очередь, для своих болельщиков, а если их станет меньше – это уже будет вина футболистов.

Любовь фанатов, их преданность любимой команде ни за какие деньги не купить. Об этом всегда надо помнить, выходя на поле.

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