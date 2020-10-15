Милевский намекнул на возвращение в УПЛ

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский намекнул на то, что в скором времени может присоединиться к одной из команд украинского чемпионата.

На своей странице в Instagram украинский футболист опубликовал снимок на фоне моря и написал, что скоро вернется в Украину, сопроводив эти слова эмодзи с футбольным мячом.

"Скоро отходная. Украина, скоро буду", – подписана фотография.

Отметим, что Милевский пришел в брестское "Динамо" в январе 2019 года из венгерской "Кишварды". На его счету 96 матчей за команду, 18 голов и 30 результативных передач. Контракт нападающего с белорусским клубом действует до 31 декабря 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милевский намекнул на уход из "Динамо", опубликовав видео, которое походило на прощание, у себя в Instagram.