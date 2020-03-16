Михайличенко назвал ситуацию с УПЛ безобразием

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал решение проводить матчи украинской Премьер-лиги без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Алексей Михайличенко dynamo.kiev.ua

"Это безобразно. Такая атмосфера не может не влиять на психологию. Считаю, что такой футбол никому не нужен, никому не интересен. Нужно было делать паузу. Я не знаю, какое примут решение, и будет ли время доигрывать. Мы начали уже вторую часть сезона, ее надо как-то завершать. Паузу было бы логично делать, если бы мы закончили первую часть сезона, все были бы в равных условиях, и мы бы закончили такой себе мини-чемпионат", – сказал Михайличенко в эфире программы "Профутбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 23-м туре УПЛ "Динамо" в матче без зрителей не сумело обыграть на своем поле "Десну" (1:1), из-за чего опустилось на третье место в турнирной таблице.

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