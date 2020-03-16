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16 марта • обновлено в 10:21
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Михайличенко назвал ситуацию с УПЛ безобразием

3.2т
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Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал решение проводить матчи украинской Премьер-лиги без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

dynamo.kiev.ua

"Это безобразно. Такая атмосфера не может не влиять на психологию. Считаю, что такой футбол никому не нужен, никому не интересен. Нужно было делать паузу. Я не знаю, какое примут решение, и будет ли время доигрывать. Мы начали уже вторую часть сезона, ее надо как-то завершать. Паузу было бы логично делать, если бы мы закончили первую часть сезона, все были бы в равных условиях, и мы бы закончили такой себе мини-чемпионат", – сказал Михайличенко в эфире программы "Профутбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 23-м туре УПЛ "Динамо" в матче без зрителей не сумело обыграть на своем поле "Десну" (1:1), из-за чего опустилось на третье место в турнирной таблице.

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Автор
Денис Карпов
Темы
Коронавирус Премьер-лига Украины
Персона
Алексей Михайличенко
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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