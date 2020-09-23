Месси, Рональдо и Неймар не вошли в тройку лучших футболистов от УЕФА

УЕФА представил итоги голосования за звания лучшего игрока года, опубликовав тройку финалистов.

Борьбу за заветный трофей будут вести вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, нападающий Роберт Левандовски из "Баварии", а также полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне.

Звезды мирового футбола Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар оказались вне тройки финалистов, сообщается на официальном сайте Европейского футбольного союза.

Полностью места с 4-го по 10-е в голосовании выглядят следующим образом:

4= Лионель Месси ("Барселона") - 53 очка

4= Неймар ("Пари Сен-Жермен") - 53 очка

6 Томас Мюллер ("Бавария") - 41 очко

7 Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") - 39 очков

8 Тьяго Алькантара ("Бавария") - 27 очков

9 Йосуа Киммих ("Бавария") - 26 очков

10 Криштиану Роналду ("Ювентус") - 25 очков

🌠 Претенденты на награду Лучшему футболисту сезона 2019/20 по версии УЕФА 🌠



🔹 Кевин де Брейне

🔹 Роберт Левандовски

🔹 Мануэль Нойер



🗓️ Победитель будет объявлен 1 октября в ходе жеребьевки группового этапа #ЛигаЧемпионов 🏆 pic.twitter.com/tzjF2v2AqW — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 23, 2020

В голосовании участвовали 80 тренеров команд, выступавших в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов из ассоциаций, входящих в УЕФА.

Имя победителя в этой номинации объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетное издание FourFourTwo назвало нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком последних 25 лет.