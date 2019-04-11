Месси получил жуткую травму в матче Лиги чемпионов

В первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов между командами "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной" нападающий испанцев Лионель Месси после столкновения с Крисом Смоллингом получил травму лица, в результате которой разбил нос и травмировал веко.

11 апреля аргентинца ожидает медицинское обследование в Барселоне, но испанские журналисты выяснили, что, скорее всего, у футболиста трещина носовой перегородки.

Травма Лионеля Месси

По информации AS, у Месси сильно распух нос и усложнилось дыхание.

Если неутешительный диагноз подтвердится, то аргентинец может пропустить матч чемпионата Испании против "Уэски", но должен восстановиться к ответному поединку ЛЧ, который каталонцы сыграют с "Манчестер Юнайтед" дома 16 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Барселоны" Лионель Месси, приняв участие в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (2:0), установил абсолютный рекорд Примеры.

Капитан сборной Аргентины стал первым футболистом в Испании, которому удалось добыть 335 побед в элитном национальном первенстве.

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