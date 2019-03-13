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Месси забил издевательский гол в 1/8 финала Лиги чемпионов: видеофакт

2.5тЧитать материал на украинском

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил первый мяч в ворота французского "Лиона" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Аргентинский футболист издевательски пробил пенальти.

Джейсон Денайер на 15-й минуте встречи сфолил в своей штрафной на Луисе Суаресе. Арбитр указал на 11-метровую отметку и даже после просмотра видеоповтора своего решения не изменил. Стандарт принялся исполнять капитан каталонцев. Он дождался, когда вратарь завалится на газон, и пробил по центру ворот.

Лионель Месси

Лионель Месси

FC Barcelona

Новости
Роналду в Лиге чемпионов показал "большие яйца" и взорвал интернет

Напомним, что первый матч "Барселоны" и "Лиона" во Франции завершился сухой ничьей 0:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, португальский форвард Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота "Атлетико" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вывел "Ювентус" в четвертьфинал турнира.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Лионель Месси
Место
ИспанияБарселона
Теги
ФК БарселонаФК Олимпик Лион
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