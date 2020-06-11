Месси или Роналду: ученые выяснили, кто лучше

Информационная компания из Нидерландов SciSports совместно с бельгийским Университетом Левена выяснила, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси в два раза превосходит своего извечного соперника Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Как сообщает издание Sport.es, ученые проанализировали огромное количество игровых параметров, которые показывают, как действия футболиста на поле влияют на исход матча. Исследование оценивало период с 2013 по 2018 год, в рамках которого Роналду четырежды становился обладателем "Золотого мяча" и четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

Лионель Месси и Криштиану Роналду

Несмотря на высокую результативность и успешность португальца в эти пять лет, показатель эффективности Месси в два раза превысил результат Роналду – 1,21 против 0,61.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее португалец установил историческое достижение среди футболистов.

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