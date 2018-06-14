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Математики вычислили победителя ЧМ-2018

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100 тысяч всевозможных вариантов развития событий, ВВП стран-участниц ЧМ-2018, население, рейтинг сборных, средний возраст футболистов, их результаты и многое другое использовали ученые из университетов Германии и Бельгии, чтобы вычислить возможных победителей мундиаля.

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Сложные математические формулы назвали главными претендентами на победу сборные Испании и Германии. Они имеют 17,8 и 17,1 процента победить в России, сообщает ArXiv.org. Замкнула тройку фаворитов Бразилия - 12,3 процента. А вот в успех сборной России не верит даже наука - 0,1 процента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Аргентине заключенные устроили бунт из-за ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
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