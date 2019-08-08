Матч соперников "Динамо" в Лиге чемпионов завершился громкой сенсацией

Австрийский ЛАСК нанес сенсационное поражение швейцарскому "Базелю" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Команда из Линца оказалась сильнее более маститого соперника в выездной встрече – 1:2. Голы у победителей записали на свой счет Траунер и Клаусс, а у швейцарцев за три минуты до финального свистка отличился Зуффи.

ФК ЛАСК

Теперь "Базелю" в ответной игре, которая пройдет 13 августа, нужно совершить маленький подвиг, дабы попасть в плей-офф.

Напомним, что именно победитель пары "Базель" – ЛАСК станет соперником киевского "Динамо" в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов, если подопечные Александра Хацкевича сумеют пройти "Брюгге".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" проиграло бельгийскому "Брюгге" в первом матче третьей квалификации Лиги чемпионов, пропустив единственный мяч с пенальти.

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