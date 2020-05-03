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3 мая • обновлено в 22:58
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Матч "Динамо" - "Атлетико" попал в число лучших игр в истории футбола

6.8т
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Разгромная победа "Динамо" над "Атлетико" (3:0) в финале Кубка кубков-1986 вошла в топ-50 лучших матчей в истории футбола.

Динамо - Атлетико

Динамо - Атлетико

Marca

Поединок в Лионе состоялся 34 года назад – 2 мая 1986 года.

На 4-й минуте Александр Заваров открыл счет, на 85-й Олег Блохин удвоил преимущество, а спустя две минуты Вадим Евтушенко установил финальный результат.

"Несмотря на то, два гола были забиты в концовке, не было ощущения, что судьба встречи должна решиться на последних минутах. Киевское "Динамо" полностью превосходило "Атлетико" Мадрид, который не знал, как играть в этом финале. Хесус Ландабуру, да Силва и Кике чувствовали себя беспомощными перед командой Лобановского и тем превосходством, которое она демонстрировала", - пишут журналисты Marca.

Газетные заголовки на следующий день после матча

Газетные заголовки на следующий день после матча

Marca

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Валерий Лобановский занял третье место в рейтинге топ-12 лучших тренеров, которым так и не удалось выиграть Лигу чемпионов.

Кроме того, Валерий Васильевич расположился на шестой строчке в топ-10 рейтинга лучших клубных тренеров в истории футбола по версии авторитетного журнала France Football.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теги
ФК Динамо Киев Атлетико Мадрид
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