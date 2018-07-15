Матч ЧМ-2018 установил рекорд XXI века

Матч между сборными Англии и Бельгии на чемпионате мира по футболу-2018 стал первым поединком за третье место в XXI веке, в котором забили меньше трех мячей. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0 в пользу бельгийцев.

Последний раз меньше трех голов в матче за бронзу ЧМ забивали в 1974 году, когда Польша обыграла Бразилию (1:0). Также менее трех мячей было забито в играх за третье место на ЧМ-1962 и ЧМ-1970.

Напомним, что в воскресенье, 15 июля, на ЧМ-2018 состоится последний, самый главный поединок турнира. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.