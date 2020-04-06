Мать главного тренера "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, Пепа Гвардиолы умерла от коронавируса в возрасте 82 лет.

Как сообщается на официальной странице команды в Twitter, Долорес Сала Каррио скончалась в пригороде Барселоны.

Пеп Гвардиола Metro

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

"Все, кто связан с клубом, выражают глубочайшие соболезнования в эту тяжелую минуту Пепу, его семье и друзьям", – написано в заявлении "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что ранее Гвардиола пожертвовал каталонской больнице 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за коронавируса умерла тетя знаменитого бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора.

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