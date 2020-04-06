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6 апреля • обновлено в 18:10
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Мать Пепа Гвардиолы умерла из-за коронавируса

2.8т
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Мать главного тренера "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, Пепа Гвардиолы умерла от коронавируса в возрасте 82 лет.

Как сообщается на официальной странице команды в Twitter, Долорес Сала Каррио скончалась в пригороде Барселоны.

Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола

Metro

"Все, кто связан с клубом, выражают глубочайшие соболезнования в эту тяжелую минуту Пепу, его семье и друзьям", – написано в заявлении "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что ранее Гвардиола пожертвовал каталонской больнице 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за коронавируса умерла тетя знаменитого бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Пеп Гвардиола
Теги
ФК Манчестер Сити смерть
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