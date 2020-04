Мать главного тренера "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, Пепа Гвардиолы умерла от коронавируса в возрасте 82 лет.

Как сообщается на официальной странице команды в Twitter, Долорес Сала Каррио скончалась в пригороде Барселоны.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .