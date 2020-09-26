"Манчестер Юнайтед" добыл победу в самой невероятной развязке сезона. Видео

"Манчестер Юнайтед" в третьем туре чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге добыл невероятную победу на выезде.

Матч против "Брайтона" завершился со счетом 3:2, при этом хозяева сравняли счет на 5-й добавленной минуте, а на 7-й добавленной минуте арбитр Крис Кавана дал финальный свисток.

Несмотря на формальное окончание встречи, рефери решил пересмотреть момент с попаданием мяча в руку игроку "Брайтона" в штрафной площади. После помощи VAR Кавана назначил пенальти, который на 10-й добавленной минуте реализовал Бруну Фернандеш.

"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" 2:3 (1:1, 1:2)

Голы: 1:0 – 40, пенальти Мопе, 1:1 – 43, автогол Данк, 1:2 – 55 Рэшфорд, 2:2 – 90 Марч, 2:3 – 90, пенальти Бруну Фернандеш.

Брайтон – Райан, Уэбстер, Данк, Уайт, Лэмпти, Лаллана (Гросс, 75), Марч, Альсате, Троссард, Мопе, Коннолли (Джаханбахш, 75).

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Магуайр, Погба (Фред, 65), Бруну Фернандеш, Матич, Марсьяль (ван де Бек, 90), Гринвуд (Байи, 83), Рэшфорд.

Предупреждения: Бруну Фернандеш (22), Матич (41), Троссард (42), Уайт (74), Данк (83), Джаханбахш (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Манчестер Юнайтед" может усилиться футболистом киевского "Динамо" и сборной Украины Виталием Миколенко,