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9 февраля • обновлено в 03:05
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Малиновский бильярдным ударом принес команде победу в чемпионате Италии

7.1т
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Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский принес своей команде выездную победу в матче итальянской Серии А против "Фиорентины", забив красивый гол ударом издалека.

Наш соотечественник начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте при счете 1:1. Украинец быстро освоился на поле, забив победный гол "Аталанты" уже спустя восемь минут, исполнив бильярдный удар в дальний угол ворот.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

Победа позволила команде Малиновского подняться в зону Лиги чемпионов, обойдя столичную "Рому" на три очка. Теперь в активе "Аталанты" 42 пункта после 23 туров, что на 12 меньше, чем у лидеров первенства – "Ювентуса".

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Лидер сборной Украины забил фантастический дебютный гол в Италии

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий гол украинского полузащитника в итальянском чемпионате был забит в ворота "Болоньи".

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Тема
Чемпионат Италии
Персона
Руслан Малиновский
Теги
ФК Фиорентина ФК Аталанта
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