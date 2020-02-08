Малиновский бильярдным ударом принес команде победу в чемпионате Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский принес своей команде выездную победу в матче итальянской Серии А против "Фиорентины", забив красивый гол ударом издалека.

Наш соотечественник начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 64-й минуте при счете 1:1. Украинец быстро освоился на поле, забив победный гол "Аталанты" уже спустя восемь минут, исполнив бильярдный удар в дальний угол ворот.

Руслан Малиновский

Победа позволила команде Малиновского подняться в зону Лиги чемпионов, обойдя столичную "Рому" на три очка. Теперь в активе "Аталанты" 42 пункта после 23 туров, что на 12 меньше, чем у лидеров первенства – "Ювентуса".

Новости Лидер сборной Украины забил фантастический дебютный гол в Италии

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий гол украинского полузащитника в итальянском чемпионате был забит в ворота "Болоньи".

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