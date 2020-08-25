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Луческу установил исторический рекорд Украины

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2,9 т.
Мирча Луческу

Мирча Луческу стал семикратным обладателем Суперкубка Украины. ФК Шахтер

Румынский наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу, завоевав со столичной командой Суперкубок Украины, вошел в историю нашей страны, как единственный тренер, выигравший этот трофей с разными командами.

До этого Луческу 6 раз поднимал заветный "ушастый" кубок вместе с футболистами донецкого "Шахтера" в сезонах 2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16.

Как сообщал OBOZREVATEL, обладатель Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло чемпиона страны донецкий "Шахтер" и в девятый раз в своей истории выиграло Суперкубок Украины.

XVII розыгрыш впервые в своей истории прошел в Киеве на НСК "Олимпийском" и завершился со счетом 1:3.

Позже было опубликовано видео голов этой встречи.

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Суперкубок УкраиныМирча Луческу
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