Луческу назвал проблему "Динамо", прокомментировав сенсационный результат с "Десной"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал сенсационный результат 2-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге против черниговской "Десны" (0:0).

По словам румынского специалиста, это была сложная игра против очень организованной команды, которая сделала все возможное, чтобы не проиграть

"Мы доминировали всю игру и создали немало моментов для взятия ворот, но не хватало свежести при завершении, свежести в решениях и мышлении. У нас сейчас сложный период. На этой неделе мы потеряли Попова и Бурду, сегодня еще и Тымчика. Была проблема с Родригесом, который только вчера вернулся из сборной. Также и Кендзера. Проблема еще в том, что многие игроки, которые были в сборных, не играли, а только тренировались там. Причем тренировались мало. Это было видно по ходу игры", – цитирует тренера пресс-служба "бело-синих".

Луческу не понравились паузы в игре.

"Такое ощущение, что я вернулся на семь лет назад. Эти паузы останавливали наше движение и замедляли темп. Тем не менее, Десна заслужила этот результат. А мы должны делать выводы и не повторять эти ошибки", – подытожил Мистер.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 15 сентября, "Динамо" проведет матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с нидерландским АЗ. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут эту встречу.

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