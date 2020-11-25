Луческу прокомментировал 0:4 от "Барселоны", сказав, что его больше всего расстроило

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу после поражения в 4-м туре Лиги чемпионов от "Барселоны" (0:4) считает, что во втором тайме каталонцы показали свой истинный уровень.

Румынский наставник отметил разницу в качестве, технике, быстроте решений, движений, комбинаций.

"Непонятно, почему мы бросили играть после первого пропущенного. Очень недоволен, что в редких контратаках отсутствовал последний пас. Мы могли что-то забить. Молодые игроки "Барселоны" переиграли нас. У них очень мобильная команда с большим желанием. Их было невозможно остановить. Может, удача была на стороне "Барселоны". Первый удар в створ ворот закончился голом. Потом был второй гол после углового и мы уже не играли. Очень много ошибок допустили. Что больше всего расстроило – мы проигрывали единоборства", – цитирует Мистера tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Луческу признался, что было сложно на что-то рассчитывать, играя с "Ювентусом" и "Барселоной".

"Мне с самого начала было ясно, что будем бороться за евровесну. Нужно сконцентрироваться на следующий матч, чемпионат. Надеюсь, еще вернутся игроки после коронавируса. По Попову было видно, что он не готов. Он только два дня тренировался после COVID-19 в общей группе. Хочется, чтобы поскорее прошел период реабилитации и игроки быстрее вернулись в обойму. Было сложно весь этот период без больных и травмированных, – сказал Луческу

Как сообщал OBOZREVATEL, соперник "Динамо" за Лигу Европы венгерский "Ференцварош" на последних секундах проиграл "Ювентусу", позволив киевлянам остаться на третьей строчке в группе G.