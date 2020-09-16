Луческу признался, что сказал футболистам "Динамо" в перерыве матча с АЗ

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что в перерыве матча с АЗ пытался подбодрить своих футболистов.

Мистер назвал слова, которые вдохновили игроков на два гола во втором тайме.

"В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпение: во втором тайме гости пойдут в атаку большими силами, и у нас появятся зоны в контратаках. Так и случилось", – цитирует Луческу "Динамо" от Шурика".

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 3-го квалификационного раунда "Динамо" – АЗ завершилась со счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились Жерсон Родригес и Николай Шапаренко.

После поединка Мирча Луческу оценил игру киевской команды.

Позже определился соперник "бело-синих" по плей-офф ЛЧ.