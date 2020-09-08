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Луческу потребовал новые изменения в "Динамо"

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
2,4 т.
Братья Суркисы, Чохонелидзе и Луческу

Тренировочную базу "Динамо" реконструируют по просьбе Мирчи Луческу. UA-Football

Загородную базу киевского "Динамо" улучшат по просьбе главного тренера команды Мирчи Луческу.

"Вскоре закипит работа на загородной базе "Динамо". Новое модное футбольное поле (газон с искусственным ворсом 50/50), новый, просторный, современный тренажерный зал. Такие изменения заказаны Мирчей Луческу. И приняты к исполнению", – сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Луческу попросил улучшить тренировочную базу "Динамо"

Луческу попросил улучшить тренировочную базу "Динамо" Telegram-канал Динамо Киев Inside

Напомним, что база столичного клуба находится в южной окраине города – Конча-Заспе. На ее территории проводит свои домашние матчи молодежный состав команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу придумал особую стратегию на матч "Динамо" против нидерландского АЗ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Также УЕФА назвал место и время проведения этого поединка.

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