"Ливерпуль" показал, что творилось в раздевалке после победы в финале Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" после успеха в финале Лиги чемпионов показал, как отметил этот успех. Зажигательное видео из раздевалки в Twitter выложила пресс-служба мерсисайдцев.

Игроки танцуют, брызгают во все стороны шампанским и поют: "Чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле!". OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим проникнуться фантастической атмосферой победителей.

C H A M P I O N S 🏆 pic.twitter.com/kvLC3KYzRg — Liverpool FC (@LFC) 1 июня 2019 г.

Новости Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" прошел в Мадриде и завершился со счетом 2:0 в пользу "красной" команды.

Позже появился комментарий главных тренеров, а также был опубликован видеообзор этой игры.

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