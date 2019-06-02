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"Ливерпуль" показал, что творилось в раздевалке после победы в финале Лиги чемпионов

1.3тЧитать материал на украинском

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" после успеха в финале Лиги чемпионов показал, как отметил этот успех. Зажигательное видео из раздевалки в Twitter выложила пресс-служба мерсисайдцев.

Игроки танцуют, брызгают во все стороны шампанским и поют: "Чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле!". OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим проникнуться фантастической атмосферой победителей.

Новости
Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" прошел в Мадриде и завершился со счетом 2:0 в пользу "красной" команды.

Позже появился комментарий главных тренеров, а также был опубликован видеообзор этой игры.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Место
ИспанияМадрид
Теги
ФК ЛиверпульТоттенхэм Хотспур
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