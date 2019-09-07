Украина добыла разгромную победу в отборе Евро-2020

Сборная Украины по футболу в гостях разгромила Литву в 5-м туре классификации чемпионата Европы-2020. Поединок в Вильнюсе завершился со счетом 0:3.

С первых секунд хозяева сели на свою половину поля, оставляя минимум промежутков между линиями атаки и защиты.

Это им слабо помогло и уже на 7-й минуте Украина открыла счет в матче. Марлос отдал великолепный вертикальный пас на Зинченко, литовцы неудачно попытались организовать искусственный офсайд, Саша остался один на один с вратарем и на паузе точно пробил в угол.

Забив гол украинцы отдали инициативу сопернику, позволяя футболистам Литвы контролировать мяч, при этом не давая возможность создать какую-либо опасность у своих ворот.

Ближе к середине встречи пошел мелкий футбол в центре поля, где наши соотечественники за счет коротких передач пытались расшатать оборону соперника. Украинские игроки начали высоко прессинговать и это принесло свои дивиденды.

На 27-й минуте Марлос дошел до линии штрафной и мастерски уложил круглого в правый угол. Разница в классе между командами постепенно проявлялась все четче и игра практически не покидала половину поля сборной Литвы.

После перерыва рисунок игры не поменялся. Подопечные Андрея Шевченко уверенно контролировали ход матча, часто заигрывая на фланге Андрея Ярмоленко.

Руслан Малиновский, давший накануне большое интервью OBOZREVATEL, раз за разом проверял голкипера, и один из ударов на 61-й минуте достиг цели. После затяжной атаки хавбек "Аталанты" ювелирно положил кожаную сферу четко в угол.

Концовку матча сборная Украины провела в энергосберегающем режиме, не форсируя события, организовывая контрвыпады, и отбиваясь от вялых атак литовцев.

Литва – Украина 0:3

Голы: 0:1 – 7 Зинченко, 0:2 – 27 Марлос, 0:3 – 61 Малиновский.

Литва – Зубас, Миколюнас, Паленис, Гирдвайнис, Матулявичюс (Куклис, 63), Вербицкас, Жулпа, Шимкус, Черных (Лаукжямис, 68), Воробьев, Голубицкас (Сливка, 52).

Украина – Пятов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Зинченко, Малиновский (Безус, 80), Болбат, Марлос, Степаненко, Ярмоленко (Цыганков, 60), Яремчук (Мораес, 65).

Предупреждение: Миколенко (73).

Литва - Украина ФФЛ

Литва - Украина ФФЛ

Литва - Украина ФФЛ

Литва - Украина ФФЛ

Литва - Украина ФФЛ

Литва - Украина ФФЛ

Свой следующий официальный матч подопечные Андрея Шевченко проведут 11 октября дома с Литвой. 10 сентября "желто-синие" проведут в Днепре товарищеский спарринг с Нигерией.

Напомним, что сборная Украины набрала 10 очков в первых четырех турах. В спаренных матчах 7/10 июня со счетом 5:0 была разгромлена Сербия, а затем минимально (1:0) обыгран Люксембург.

22 марта украинцы сенсационно сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, а 25 марта на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард сборной Украины Роман Яремчук получил травму перед матчем отбора Евро-2020 с Литвой.

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