Лион – Зенит: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Санкт-петербургский "Зенит" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет на выезде с французским "Лионом".
Встреча состоится на стадионе "Парк Олимпик Лионне" во вторник, 17 сентября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Лион – Зенит. Начало встречи – в 19:55 по киевскому и московскому времени.
Французы подходят к турниру, продав летом трех своих лидеров – Ндомбеле, Фекира и Менди – на сумму 130 миллионов евро. "Зенит" же оформил, к примеру, трансфер бразильца Малкома из "Барселоны" за 40 млн.
Артем Дзюба
ФК "Зенит"
При этом "Лион" считается явным фаворитом поединка: коэффициент на его победу составляет 1,67.
Команды встречались на групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2015/16. Тогда россияне выиграли обе встречи – 2:0 на выезде и 3:1 дома.
Лига чемпионов. 1-й тур
Лион, стадион "Парк Олимпик Лионне"
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
"Лион" (Франция) – "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) – 0:0
"Лион" (ориентировочный состав): Лопеш – Дюбуа, Андерсен, Марсело, Тете, Ауар, Туза, Терье, Корне, Дембеле, Депай
"Зенит" (ориентировочный состав): Лунев – Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Смольников, Жирков, Барриос, Оздоев, Ерохин, Азмун, Дзюба
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СУТКИ ДО МАТЧА. Добрый вечер, дорогие друзья! Совсем скоро все болельщики дождутся возвращения в Европу Лиги чемпионов.
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