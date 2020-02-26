В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов французский "Лион" дома неожиданно обыграл "Ювентус" (1:0), а английский "Манчестер Сити" в гостях нанес поражение испанскому "Реалу" (2:1).

В Мадриде обе команд неспешно начали матч, пытаясь наладить контроль за мячом. "Сити" старался больше обострять игру, чем "Реал", который выглядел заточенным под затянутые комбинации.

Реал Мадрид - Манчестер Сити

В целом первые 45 минут прошли в позиционной борьбе без острых моментов, где "Реал" смог один раз попасть в створ ворот, а "МанСити" дважды.

На 29-й минуте Бенджамин Менди сделал настоящий подарок украинцу Александру Зинченко, получив не обязательную желтую карточку и заработав дисквалификацию на ответную игру.

Реал Мадрид - Манчестер Сити

Самая опасная ситуация у ворот Куртуа возникла перед самым перерывом. Де Брюйне подал с углового, Куртуа кулаком вынес прямо на Жезуса, который ударил с лета. Рамос чуть не срезал в свои ворота, но Варан на линии ворот спас свою команду.

Реал Мадрид - Манчестер Сити

Второй тайм начался с атак англичан, заставляя Куртуа отпахивать по полной программе, потянув два опаснейших удара Мареза с интервалом в минуту

Реал Мадрид - Манчестер Сити

На 60-й минуте, когда казалось "Сити" начал доминировать на поле, "Реал" забил гол. Отаменди и Родри начудили в центре, Винисиус подобрал круглого, протащил его к штрафной площадке, где успешно поборолся с Уокером, выкатив набегающему Иско. 27-летний хавбек сборной Испании низом пробил сквозь Эдерсона - 1:0.

Реал Мадрид - Манчестер Сити

Победный результат мадридцы удержать не смогли. Выход Стерлинга на поле окрылил "Манчестер Сити" и на 78-й минуте команда Гвардиолы забила такой необходимый гол на выезде. Де Брюйне невероятным образом смог подать из-под соперника, Рамос не допрыгнул до мяча, а Жезус за его спиной головой пробил Куртуа - 1:1.

А на 82-й минуте Стерлинг заработал пенальти, который удачно реализовал де Брюйне - 1:2.

На 87-й минуте кошмар "Реала" продолжился. Рамос сбил Жезуса прямо у линии штрафной, получив прямую красную карточку за фол последней надежды.

"Реал Мадрид" Испания – "Манчестер Сити" Англия 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 60 Иско, 1:1 – 78 Габриэл Жезус, 1:2 – 83, пенальти де Брюйне.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Варан, Менди, Рамос, Каземиро, Модрич (Васкес, 84), Иско (Йович, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор (Бэйл, 75), Бензема.

Манчестер Сити – Эдерсон, Менди, Отаменди, Лапорт (Фернандиньо, 33), Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва (Стерлинг, 73), Родри Эрнандес, Марез, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Менди (29), Вальверде (48), Модрич (54).

Удаление: Рамос (86).

В параллельном матче в Лионе игра началась при тотальном территориальном преимуществе "Ювентуса". Гости из Турина подолгу владели мячом, заставляя хозяев отсиживаться в обороне, изредка огрызаясь опасными навесами в штрафную.

На 30-й минуте Де Лигт в борьбе страшно рассек бровь и мигом покрылся собственной кровью.

Лион - Ювентус кадр из трансляции

Ситуация перевернулась на 32-й минуте, когда Ауар выдал шикарный пас от лицевой линии. Тузар выскочил на мяч, опередив защитников и открыл счет - 1:0.

Лион - Ювентус

Забитый гол окрылил "Лион". Французы заиграли вдоховленно, заставляя оппонентов раз за разом ошибаться.

Лион - Ювентус

Во втором тайме "Лион" уже не так рьяно шел вперед. Подопечные Руди Гарсии играли вторым номером осознавая, что лучше не пропустить, чем забить второй.

Лион - Ювентус

Лион - Ювентус

Лион - Ювентус

"Лион" Франция – "Ювентус" Италия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 31 Тузар.

Лион – Антони Лопеш, Марсело, Денайер, Марсал, Дюбуа (Тете, 78), Тузар, Бруно Гимараэс, Ауар, Корне (Андерсен, 81), Токо-Экамби (Терье, 66), Дембеле.

Ювентус – Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Данило, де Лигт, Рабьо (Бернардески, 78), Пьянич (Рэмзи, 62), Бентанкур, Куадрадо (Игуаин, 70), Роналду, Дибала.

Предупреждения: Марсело (28), Корне (61).

Ответные встречи пройдут через две недели - 17 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL уже состоялись первые матчи 1/8 финала в других парах:

Напомним, что английский "Манчестер Сити" исключен из Лиги чемпионов на сезоны 2020/2021 и 2021/2022.

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