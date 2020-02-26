Главная Новости
27 февраля • обновлено в 00:23
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Лига чемпионов: "Реал" проиграл "Манчестер Сити", а "Ювентус" сенсационно уступил "Лиону"

Лига чемпионов: "Реал" проиграл "Манчестер Сити", а "Ювентус" сенсационно уступил "Лиону"
Два поединка плей-офф прошли в Лионе и Мадриде
2.3т Читать материал на украинском

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов французский "Лион" дома неожиданно обыграл "Ювентус" (1:0), а английский "Манчестер Сити" в гостях нанес поражение испанскому "Реалу" (2:1).

В Мадриде обе команд неспешно начали матч, пытаясь наладить контроль за мячом. "Сити" старался больше обострять игру, чем "Реал", который выглядел заточенным под затянутые комбинации.

Реал Мадрид - Манчестер Сити

Реал Мадрид - Манчестер Сити

В целом первые 45 минут прошли в позиционной борьбе без острых моментов, где "Реал" смог один раз попасть в створ ворот, а "МанСити" дважды.

На 29-й минуте Бенджамин Менди сделал настоящий подарок украинцу Александру Зинченко, получив не обязательную желтую карточку и заработав дисквалификацию на ответную игру.

Реал Мадрид - Манчестер Сити

Реал Мадрид - Манчестер Сити

Самая опасная ситуация у ворот Куртуа возникла перед самым перерывом. Де Брюйне подал с углового, Куртуа кулаком вынес прямо на Жезуса, который ударил с лета. Рамос чуть не срезал в свои ворота, но Варан на линии ворот спас свою команду.

Реал Мадрид - Манчестер Сити

Реал Мадрид - Манчестер Сити

Второй тайм начался с атак англичан, заставляя Куртуа отпахивать по полной программе, потянув два опаснейших удара Мареза с интервалом в минуту

Реал Мадрид - Манчестер Сити

Реал Мадрид - Манчестер Сити

На 60-й минуте, когда казалось "Сити" начал доминировать на поле, "Реал" забил гол. Отаменди и Родри начудили в центре, Винисиус подобрал круглого, протащил его к штрафной площадке, где успешно поборолся с Уокером, выкатив набегающему Иско. 27-летний хавбек сборной Испании низом пробил сквозь Эдерсона - 1:0.

Реал Мадрид - Манчестер Сити

Реал Мадрид - Манчестер Сити

Победный результат мадридцы удержать не смогли. Выход Стерлинга на поле окрылил "Манчестер Сити" и на 78-й минуте команда Гвардиолы забила такой необходимый гол на выезде. Де Брюйне невероятным образом смог подать из-под соперника, Рамос не допрыгнул до мяча, а Жезус за его спиной головой пробил Куртуа - 1:1.

А на 82-й минуте Стерлинг заработал пенальти, который удачно реализовал де Брюйне - 1:2.

На 87-й минуте кошмар "Реала" продолжился. Рамос сбил Жезуса прямо у линии штрафной, получив прямую красную карточку за фол последней надежды.

"Реал Мадрид" Испания – "Манчестер Сити" Англия 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 60 Иско, 1:1 – 78 Габриэл Жезус, 1:2 – 83, пенальти де Брюйне.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Варан, Менди, Рамос, Каземиро, Модрич (Васкес, 84), Иско (Йович, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор (Бэйл, 75), Бензема.

Манчестер Сити – Эдерсон, Менди, Отаменди, Лапорт (Фернандиньо, 33), Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва (Стерлинг, 73), Родри Эрнандес, Марез, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Менди (29), Вальверде (48), Модрич (54).

Удаление: Рамос (86).

В параллельном матче в Лионе игра началась при тотальном территориальном преимуществе "Ювентуса". Гости из Турина подолгу владели мячом, заставляя хозяев отсиживаться в обороне, изредка огрызаясь опасными навесами в штрафную.

На 30-й минуте Де Лигт в борьбе страшно рассек бровь и мигом покрылся собственной кровью.

Лион - Ювентус

Лион - Ювентус

кадр из трансляции

Ситуация перевернулась на 32-й минуте, когда Ауар выдал шикарный пас от лицевой линии. Тузар выскочил на мяч, опередив защитников и открыл счет - 1:0.

Лион - Ювентус

Лион - Ювентус

Забитый гол окрылил "Лион". Французы заиграли вдоховленно, заставляя оппонентов раз за разом ошибаться.

Лион - Ювентус

Лион - Ювентус

Во втором тайме "Лион" уже не так рьяно шел вперед. Подопечные Руди Гарсии играли вторым номером осознавая, что лучше не пропустить, чем забить второй.

Лион - Ювентус

Лион - Ювентус

Лион - Ювентус

Лион - Ювентус

Лион - Ювентус

Лион - Ювентус

"Лион" Франция – "Ювентус" Италия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 31 Тузар.

Лион – Антони Лопеш, Марсело, Денайер, Марсал, Дюбуа (Тете, 78), Тузар, Бруно Гимараэс, Ауар, Корне (Андерсен, 81), Токо-Экамби (Терье, 66), Дембеле.

Ювентус – Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, Данило, де Лигт, Рабьо (Бернардески, 78), Пьянич (Рэмзи, 62), Бентанкур, Куадрадо (Игуаин, 70), Роналду, Дибала.

Предупреждения: Марсело (28), Корне (61).

Ответные встречи пройдут через две недели - 17 марта.

Новости
Где смотреть Бенфика - Шахтер: расписание трансляций плей-офф Лиги Европы

Как сообщал OBOZREVATEL уже состоялись первые матчи 1/8 финала в других парах:

Напомним, что английский "Манчестер Сити" исключен из Лиги чемпионов на сезоны 2020/2021 и 2021/2022.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Теги
Реал Мадрид ФК Манчестер Сити ФК Олимпик Лион ФК Ювентус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Тьяго Уайлд
VS
Хуан Лондеро
Победа Хуана Лондеро с форой в -3,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Хуан Пабло Варильяс
VS
Альберт Рамос
Победа Альберта Рамоса с форой в -3,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Зальцбург
VS
Айнтрахт
Гости не проиграют
2.11 Сделать ставку
Истанбул Башакшехир
VS
Спортинг
Тотал меньше 2,5 гола
1.88 Сделать ставку
Мальме
VS
Вольфсбург
Победа хозяев
3.30 Сделать ставку
ЛАСК
VS
АЗ Алкмар
Победа хозяев
1.88 Сделать ставку
Интер
VS
Лудогорец
Обе забьют
2.28 Сделать ставку
Рафаэль Надаль
VS
Миомич Кечманович
Победа Миомира Кечмановича с форой в +6,0 гейма
1.77 Сделать ставку
Станислас Вавринка
VS
Педро Мартинес
Победа Стэна Вавринки с форой в -4,5 гейма
1.86 Сделать ставку
Адриан Маннарино
VS
Григор Димитров
Победа Григора Димитрова с форой в -3,5 гейма
1.84 Сделать ставку