"Лион" – "Шахтер": онлайн видео голов

Во втором матче группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" играет против французского "Лиона". Поединок проходит на стадионе "Парк Олимпик Лион".

Лион - Шахтер УЕФА

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Лион – Шахтер.

"Горнякам" удалось выйти вперед до свистка на перерыв благодаря точному удару Мораеса. Новичок "Шахтера" точно замкнул прострел Исмаили с фланга. Спустя 10 минут второй половины встречи подопечные Паоло Фонсеки удвоили свое преимущество благодаря бильярдному удару Мораеса.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.

"Лион" (Франция) – "Шахтер" (Украина) 0:1

Лион – Антони Лопеш, Марсело, Менди, Дюбуа, Денайер, Ауар, Ндомбеле, Траоре, Тузар, Фекир, Дембеле.

Шахтер – Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Марлос, Майкон, Мораес.

Предупреждение: Фекир (46).

Гол: 0:1 – 44 Мораес,

0:2 – 55 Мораес.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" забил "Карпатам" шесть голов в 10-м туре УПЛ.