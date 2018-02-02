Лига наций: СМИ напомнили о наказании сборной Украины

Сборная Украины по футболу вынуждена будет сыграть при пустых трибунах первый домашний матч в группе B1 Лиги наций со Словакией.

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года. Такое решение было вынесено за фанатский баннер с изображением кельтского креста в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве со сборной Испании, напоминает "Динамо" Киев от Шурика.

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С тех пор Украина проводила на своем поле поединки только под эгидой ФИФА, поэтому дисквалификация не применялась. Таким образом, наши футболисты будут вынуждены провести игру со словаками 9 сентября без поддержки зрителей.

Как сообщал "Обозреватель", букмекеры оценили шансы Украины в Лиге наций УЕФА.