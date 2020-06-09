Левченко: не вижу оправданий украинским футболистам, которые едут играть в Россию

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко осудил игроков из нашей страны, которые сейчас выступают в России.

По мнению экс-полузащитника ряда голландских клубов, таким поступкам просто нет объяснений.

Instagram Евгения Левченко

"На сегодняшний день я считаю неправильным, когда украинские футболисты едут играть в Россию. Не вижу этому никаких оправданий. Если футболист говорит, что ему нечего есть – это не правда. Я не приветствую, когда футболист едет в Россию для заработков. Лично я для себя решил, что пока не поеду в Россию. Это моя принципиальная точка зрения", – цитирует Левченко Sports.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко назвал бредом информацию о том, что он хотел получить российское гражданство.

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