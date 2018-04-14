Легионера "Зари" шокировало начало войны в Луганске

Бразильский экс-нападающий "Зари" Данило де Оливейра рассказал, как его напугала война на востоке Украины. Футболист выступал за луганский клуб с 2012 по 2104 год, забив 14 голов в 48 матчах.

"Это была не моя война. Для меня было ненормально видеть вокруг вооруженных людей, слышать выстрелы, взрывы и каждую минуту опасаться за свою жизнь. Я приехал играть в футбол, а не думать о том, как выжить. Меня очень беспокоила безопасность моей семьи. Самые опасные очаги были как раз в Луганске и Донецке. Бразильцы — мирные люди, так что меня шокировало все происходящее. Как только появилась возможности, сразу уехал домой на родину", - цитирует Данило Footboom.

Ранее ультрас "Шахтера" рассказал о поступке фанатов "Динамо" после начала войны.