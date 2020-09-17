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Легионер "Динамо" намекнул на уход из команды

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
3,7 т.
Миккель Дуэлунд

Датский легионер "Динамо" Миккель Дуэлунд намекнул на уход из киевского клуба, удалив со своей страницы в Instagram информацию о команде, за которую он выступает.

Он также отписался от официальной страницы "Динамо" в социальной сети.

Миккель Дуэлунд удалил информацию о команде, за которую сейчас выступает

Дуэлунд пополнил состав киевлян летом 2018 года, перейдя из датского "Мидтьюланна". Всего на его счету 23 матча за команду, 3 гола и 1 результативная передача. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 2 миллиона евро. В первых четырех поединках нынешнего сезона он провел на поле 6 минут в игре первого тура УПЛ против "Олимпика".

Как сообщал OBOZREVATEL, в услугах Дуэлунда заинтересован турецкий "Ризеспор", цвета которого защищает бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк.

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