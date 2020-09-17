Легионер "Динамо" намекнул на уход из команды

Датский легионер "Динамо" Миккель Дуэлунд намекнул на уход из киевского клуба, удалив со своей страницы в Instagram информацию о команде, за которую он выступает.

Он также отписался от официальной страницы "Динамо" в социальной сети.

Дуэлунд пополнил состав киевлян летом 2018 года, перейдя из датского "Мидтьюланна". Всего на его счету 23 матча за команду, 3 гола и 1 результативная передача. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 2 миллиона евро. В первых четырех поединках нынешнего сезона он провел на поле 6 минут в игре первого тура УПЛ против "Олимпика".

Как сообщал OBOZREVATEL, в услугах Дуэлунда заинтересован турецкий "Ризеспор", цвета которого защищает бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк.