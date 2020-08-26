Легенда "Динамо" Шовковский идет в политику

Легендарный вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский будет баллотироваться в Киевский городской совет от партии УДАР.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на предвыборном съезде организации. "Этого человека знают многие украинцы, он присутствует здесь виртуально – вот маленькое обращение от него", – представил он Шовковского, сообщает пресс-служба УДАРа.

Сам легендарный футболист, который не смог лично присутствовать на съезде из-за подготовки сборной Украины к Лиге наций, отметил, что активно следит за переменами в городе.

Шовковский обратился к однопартийцам с помощью видео. klichko.org

"Я, как человек активный и неравнодушный, хочу присоединиться к изменениям в нашей столице и в нашей стране. Я достиг успеха в спорте и настроен на успех в политике. Я благодарен Виталию Владимировичу, который предложил мне присоединиться к команде УДАРа. Я не подведу", – сказал экс-вратарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в Суперкубке Украины в первом поединке Мирчи Луческу против своей бывшей команды.

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