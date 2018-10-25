Кровавое месиво в Риме: появилось шокирующее видео от первого лица

Российский "Пятый канал" опубликовал шокирующее видео из эпицентра трагедии в римском метро перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА. Ролик был снят одним из очевидцев, который в момент трагедии находился на этом злосчастном эскалаторе.

В клипе видно, что фанаты ничего не могут сделать со "взбесившимся" механизмом и падают один на одного. Видео завершается дикими криками о помощи.

Напомним, что перед поединком Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА болельщики российского клуба попали в ЧМ на станции метро "Репубблика". Один из эскалаторов вышел из строя, покалечив около 30 людей, среди которых было четверо украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин прокомментировал ЧП в Риме.

Позже в сети появилось видео первых секунд после трагедии.