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Кровавое месиво в Риме: появилось шокирующее видео от первого лица

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Российский "Пятый канал" опубликовал шокирующее видео из эпицентра трагедии в римском метро перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА. Ролик был снят одним из очевидцев, который в момент трагедии находился на этом злосчастном эскалаторе.

В клипе видно, что фанаты ничего не могут сделать со "взбесившимся" механизмом и падают один на одного. Видео завершается дикими криками о помощи.

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Кровавое ЧП в Риме с российскими фанами: кто виноват и что с пострадавшими украинцами

Напомним, что перед поединком Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА болельщики российского клуба попали в ЧМ на станции метро "Репубблика". Один из эскалаторов вышел из строя, покалечив около 30 людей, среди которых было четверо украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин прокомментировал ЧП в Риме.

Позже в сети появилось видео первых секунд после трагедии.

Читайте все новости по теме "ЧП в метро Рима" на OBOZREVATEL.

Тема
ЧП в метро Рима
Место
ИталияРим
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
А чому ж не показали що попередувало аварії? Тобто до того ніхто нічого не знімав?
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