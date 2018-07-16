Психоз в Турине: "Ювентус" презентовал Роналду: опубликованы фото

Туринский "Ювентус" официально представил звездного новичка команды - Криштиану Роналду.

Португалец предстал перед представителями медиа и ответил на интересующие вопросы. В зале было не протолкнуться.

Перед #CR7DAY Рон также встретился с новыми партнерами по команде.

Португалец поблагодарил всех болельщиков, которые встречали его в аэропорту и отметил, что постарается их не подвести. А фанов было очень много. Как только Роналду показался, они стали выкрикивать: "Криштиану, Криштиану".

"Ювентус" — клуб с великолепным тренерским штабом и руководством, это также способствовало принятию решения. Я не думаю о том, чего ещё могу достичь в футболе. Я наслаждаюсь игрой в футбол, я ещё по-прежнему довольно молод. Когда я только начинал играть, я не мог и мечтать о таком количестве трофеев. Я не расстраиваюсь, что покинул "Реал". Это большой клуб. При всём уважении к игрокам, но в моём возрасте они обычно уезжают в Катар или Китай. Я благодарен руководству "Ювентуса", что продолжу играть в большом клубе", - цитирует Роналду Football Italia.

Напомним, трансфер КриРо обошелся "Старой синьоре" в 112 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, переход Роналду привел к масштабной забастовке в Италии.