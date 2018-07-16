Психоз в Турине: "Ювентус" презентовал Роналду: опубликованы фото

Туринский "Ювентус" официально представил звездного новичка команды - Криштиану Роналду.
Португалец предстал перед представителями медиа и ответил на интересующие вопросы. В зале было не протолкнуться.
Перед #CR7DAY Рон также встретился с новыми партнерами по команде.
Piacere di conoscerti, @Cristiano! 🤝— JuventusFC (@juventusfc) 16 липня 2018 р.
Il dietro le quinte dell'incontro con i nuovi compagni e il nuovo Mister al JTC. 😁#CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/IQgdm212Zw
Португалец поблагодарил всех болельщиков, которые встречали его в аэропорту и отметил, что постарается их не подвести. А фанов было очень много. Как только Роналду показался, они стали выкрикивать: "Криштиану, Криштиану".
😍😍😍 @Cristiano pic.twitter.com/ffuM76mRY7— JuventusFC (@juventusfc) 16 липня 2018 р.
"Ювентус" — клуб с великолепным тренерским штабом и руководством, это также способствовало принятию решения. Я не думаю о том, чего ещё могу достичь в футболе. Я наслаждаюсь игрой в футбол, я ещё по-прежнему довольно молод. Когда я только начинал играть, я не мог и мечтать о таком количестве трофеев. Я не расстраиваюсь, что покинул "Реал". Это большой клуб. При всём уважении к игрокам, но в моём возрасте они обычно уезжают в Катар или Китай. Я благодарен руководству "Ювентуса", что продолжу играть в большом клубе", - цитирует Роналду Football Italia.
😍😍😍 @Cristiano. 🏳🏴#CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/kCuZGcidjt— JuventusFC (@juventusfc) 16 липня 2018 р.
Напомним, трансфер КриРо обошелся "Старой синьоре" в 112 миллионов евро.
Как сообщал OBOZREVATEL, переход Роналду привел к масштабной забастовке в Италии.