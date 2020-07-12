Красотка из UFC, показавшая себя обнаженной, проиграла за 141 секунду

Знаменитая девушка-боец женского наилегчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант (8-5) потерпела сокрушительное поражение от бразильянки Аманды Рибас (10-1).

Поединок на турнире UFC 251, который проходил на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, завершился на 141-й секунде.

26-летняя Рибас смогла провести болевой прием "рычаг локтя", который заставил американку сдаться.

ВанЗант - Рибас

ВанЗант - Рибас

Отметим, что в со-главном бою UFC 251 Петр Ян нокаутом выиграл чемпионский бой за вакантный пояс в легчайшем весе, став вторым чемпионом UFC из России.

Как сообщал OBOZREVATEL, на карантине ВанЗант размещала в Instagram свои обнаженные фотографии. После снимка, на котором Пейдж в самоизоляции тренируется вместе со своим парнем голой, а также кадров, где американка изображена без одежды на кухне и на балконе, она опубликовала снимки со своих голых игр.