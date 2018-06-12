Крадущийся Мбаппе и затаившийся Месси: что нужно знать о группах C и D на ЧМ-2018

За два дня до старта чемпионата мира по футболу 2018 года в России OBOZREVATEL продолжает анализировать группы мундиаля, и ждет уверенного старта турнира от Франции с Аргентиной.

Группа А: Франция, Перу, Австралия, Дания

Фавориты: Франция, Дания

Аутсайдер: Австралия

Положение в текущем рейтинге ФИФА: Франция - 7, Перу - 11, Дания - 12, Австралия - 36

Ключевые личности: Кильян Мбаппе (нападающий, ПСЖ, Франция), Кристиан Эриксен (полузащитник, Тоттенхэм, Дания), Миле Единак (нападающий, "Астон Вилла", Австралия), Паоло Герреро (нападающий, "Фламенго", Перу)

Последние успехи на больших турнирах: Франция - финал Евро-2016, Перу - плей-офф Кубка Америки-2016, Австралия - победа в Кубе Азии-2015, Дания - непопадание на Евро-2016

Расклад. Счастлив тот тренер, который в состоянии разбрасываться игроками уровня Димитри Пайета, Адриена Рабьо, Александра Ляказетта. Подбор игроков у французов просто невероятный, вторая сборная Франции боролась бы на ЧМ за выход в плей-офф. Но не перебарщивает ли Дешам? Пайет был лучшим игроком команды на Евро и провел выдающийся сезон в "Марселе".

С другой стороны Дешам как никто другой заслуживает доверия. Именно при нем "ле блё" лишилась комплекса неудачников, обыграв в плей-офф действующих чемпионов мира немцев. У бывшего капитана сборной молодая и голодная команда, которая готовы разрывать одного соперника за другим.

Есть очень простой способ выявить людей, которые говорят и пишут об сборной Дании, не смотря ее матчи. Они сверх всякой меры переоценивают роль в составе "датского динамита" Кристиана Эриксена.

Нет, лидер "Тоттенхэма" хорош и в сборной, подтверждением чему его лидерство среди бомбардиров (при том, что ему всего 26 лет и он является полузащитником). Просто футбол, который ставит датчанам Оге Харейде, исключительно командный и позволяет великолепно проявить себя и Пионе Систо, и Томас Делейни, и остальным игрокам основы, даже не обладающим выдающейся клубной карьерой. Если вы думаете, что для классной комбинационной игры нужна команда звезд, советую последить за "датским динамитом" на чемпионате мира.

Перу участвует на чемпионате мира после выдающегося перерыва: последний раз они отбирались на главный футбольный турнир в начале восьмидесятых. Отсутствие опыта станет проблемой для "инков", но не самой крупной - есть и более важные.

Сама зависимость от 34-летнего Паоло Герреро просто неестественна, да и не играл из-за названных выше проблем он октября по май. С другой стороны, латиноамериканские команды на стадии группового этапа всегда очень мощны, так что от Перу можно ждать сюрприза.

У Австралии внушают бомбардирские показатели Кэхилла, забившего 50 мячей за национальную команду - на всем турнире больше него забили только Роналду, Месси, Суарес и Неймар с Левандовским. Но ждать от Тима продолжения банкета еще и в России я бы не советовал: все-таки ему уже 38 лет, и даже в составе "соккеруз" он в последнее время стал не больше, чем джокером - человеком для усиления игры во втором тайме.

На чемпионат мира австралийцев вытащил Миле Единак, оформивший хет-трик в матче с Гондурасом. Но усилий капитана недостаточно для достижений на дистанции, да и соперники в России будут, прямо скажем, посильнее. Вообще, Азия после домашнего ЧМ 2002-го года утвердилась в статусе аутсайдера мировых первенств: всего две команды за это время выбрались в плей-офф, а на бразильском мундиале было установлено достижение, которое невозможно превзойти. Все четыре представителя этой конфедерации синхронно заняли последние места в своих группах!

Интересные факты

- Лидер перуанцев Паоло Герреро до последнего не знал, сыграет ли в России. Паоло вляпался в типично южноамериканские проблемы с употреблением не то кокаина, не то чая из листьев коки. За это перуанец получил допинговую дисквалификацию, срок которой варьировался и на какой-то момент исключал участие Паоло в чемпионате мира - но за участие Герреро высказались даже представители соперниц по группе.

- Из той сборной Франции, что едва не выиграла чемпионат Европы, в Россию едут всего девять футболистов. Обновление на 61% процент, больше, чем у множества гораздо менее успешных команд.

- Как минимум нелишним в атакующей группе Австралии был бы этнический украинец Никита Рукавица, но участник ЧМ-2010 не попал в заявку. Поговаривают, что это было сделано во избежание провокаций со стороны российских болельщиков…

Прогноз Обозревателя. Качество игры у европейской пары должно сказаться. Конечно, на определенном уровне все упрется в недостаток звезд у датчан. У Харейде явные проблемы с нападающими, которые свои голы просто рожают - и в соперничестве с топ-сборной это обязательно скажется. Но на уровне группы отличная игра датчан должна приводить их к успеху.

Котировки букмекеров. По мнению букмекерской конторы William Hill, только чудо помешает сборной Франции выйти в плей-офф - коэффициент на это равен 1,05. На Данию - 1,61, на Перу и Австралию - 2,62 и 4,33 соответственно. Что касается победы в группе, то здесь коэффициент на французов равен 1,28.

Группа B: Аргентина, Нигерия, Хорватия, Исландия

Фавориты: Аргентина, Хорватия

Аутсайдер: Нигерия

Положение в текущем рейтинге ФИФА: Аргентина - 5, Нигерия - 48, Хорватия - 20, Исландия - 22

Ключевые личности: Лионель Месси (нападающий, "Барселона", Аргентина), Лука Модрич (полузащитник, "Реал", Хорватия), Гильфи Сигурдссон (полузащитник, "Эвертон", Исландия), Алекс Ивоби (нападающий, "Арсенал", Нигерия)

Последние успехи на больших турнирах: Аргентина - финал Кубка Америки-2017, Нигерия - непопадание на Кубок Африки-2017, Хорватия - 1/8 финала Евро-2016, Исландия - четвертьфинал Евро-2016

Расклад. Если вам понадобится канонический пример футбольной несбалансированности, просто включите какой-нибудь матч "альбиселестес".

В атаке выдающиеся фигуры не просто есть - их слишком много. Один из лучших игроков чемпионата Италии Мауро Икарди не едет на ЧМ просто потому, что есть еще двое лучших в Италии Гонсало Игуаин и Пауло Дибала, один из лучших игроков Англии Серхио Агуэро и, вероятно, лучший в истории Месси.

В то же время: последний пас отдать некому, надежного вратаря нет, переход из обороны в атаку ужасен. Да и, честно говоря, есть ощущение, что даже включенные в заявку нападающие получают слишком много времени и места на поле - может, с одним хорошим наконечником игра была бы лучше, сбалансированней…

Нигерийцев надо уважать за атаку. Как-то так сложилось, что в Нигерии взросло целой поколение форвардов, являющихся надеждами серьезных команд АПЛ: Алекс Ивоби из "Арсенала", Виктор Мозес из "Челси", Келечи Ихеаначо из "Лестера" (в прошлом "Манчестер Сити").

Ну а лучший бомбардир Муса последние полгода отыграл за ЦСКА, но до этого был в том же "Лестере"… Такая атакующая мощь позволила Нигерии выиграть сложную отборочную группу с Алжиром и Камеруном - и даже техническое поражение за участие в одной из игр дисквалифицированного игрока стало не более чем казусом на пути в Россию.

Бороться за плей-офф "суперорлы", безусловно, будут, но проблем у них хватает. Названная выше проблема с вратарем наслаивается на традиционные для черной Африки дыры в обороне - и даже если Джон Оби Микель вспомнит молодость, все он не перехватит. Да и по количеству сформировавшихся звезд Нигерия проигрывает хорватам и аргентинцам с сухим счетом.

А дальше идут наши нестарые и недобрые знакомые. Исландцы окончательно освоились в топе европейского футбола: они оставляют за бортом отбора Украину и выигрывают группу с Хорватией. Вот только есть комфортная уверенность, что потенциал этой сборной подходит к концу.

Почти никто не смог преуспеть в больших командах в прошлом сезоне - и отдельно в этом плане разочаровывает плеймейкер Гильфи Сигурдссон, провалившийся в "Эвертоне". Добавьте к этому травму бомбардира Колбейна Сигторссона - и вы поймете скепсис по отношению к этой команде.

Да и вообще, надо признать, что сборную Исландии выучили соперники. Вышколенному "бей-беги" научились противостоять, а ничего нового эта команда показать не сможет. Сложно говорить о стеночках и тики-таке применительно к островитянам, сдерживая при этом смех… Нигерия наверняка помучается с соперником, который просто не предоставит пространства Ивоби и Мозесу, но в остальных матчах просто должен сказаться класс.

Хорваты намного лучше представлены в футболе топ-уровня. Полузащитники Модрич и Ракитич становятся друзьями в сборной, а на клубном уровне играют ключевую роль в противостоянии "Реала" и "Барселоны". Марио Манджукич меняет один европейский гранд на другой, Никола Калинич недоволен статусом запасного в "Милане" - доходит до того, что Даниэль Субашич из "Монако" считается чуть ли не слабым звеном этой команды.

И если с предыдущим тренером Анте Чачичем команда не могла реализовать свой потенциал, то после его отставки дела пошли на лад. Далич использует Модрича на позиции плеймейкера, может по ходу матча поменять позицию игрока и добиться успеха - а значительная часть проблем с обороной решилась уже за счет одного возвращения Деяна Ловрена, который не играл при предыдущем тренере из-за конфликта. Матч Аргентины и Хорватии должен стать одним из украшений всего группового этапа - и его победитель вовсе не предсказуем.

Интересные факты

- У нигерийцев привычные, почти канонические проблемы с вратарями. Во всех матчах ворота сборной Нигерии защищал Фрэнсис Узохо - вратарь "Депортиво". Звучит неплохо, но вот беда - Узохо играет за вторую команду галисийцев и на уровне Примеры сыграл к своим 19 годам всего два матча.

- В составе Хальгримссона сразу пять человек представляют возрастную категорию "33+", т.е. являются глубокими ветеранами.

Прогноз Обозревателя. Проблемы Аргентины - это проблемы по гамбургскому счету. Уж исландцев с нигерийцами двукратные чемпионы мира точно должны обыгрывать в любом состоянии. Даже победу "альбиселестес" в турнире нельзя совсем исключать: просто для этого гигант должен проснуться, резко прибавить. Пока же прогнозируем просто решение задачи-минимум - и реванш хорватов после матчей в отборе.

Котировки букмекеров. Исландия, что интересно, по мнению William Hill вообще главный аутсайдер группы - на них букмекеры дают коэффициент 3,75. На Нигерию он равен 3,25, на Аргентину и Хорватию - 1,12 и 1,5 соответственно. Даже победа Месси и компании в группе особых сомнений не вызывает: коэффициент на это равен 1,67.