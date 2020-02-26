Коронавирус затронул Лигу чемпионов: есть заболевшие

Болельщик из Хорватии, посетивший в Милане матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и испанской "Валенсией", вернулся на родину, где у него был обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает RMC Sport.

Болельщики на матче "Аталанта" - "Валенсия"

Этот же поединок стал причиной проблем со здоровьем у еще троих испанских фанатов. Три поклонника команды из Валенсии по возвращении домой почувствовали недомогание, которое было расценено как возможные симптомы коронавируса.

"Они находятся под наблюдением, но нельзя сказать, что они заражены коронавирусом. Я ожидаю, что обратятся еще несколько человека с симптомами, но это не значит, что все они больны", – сообщил замглавы муниципалитета Валенсии, чьи слова приводит Marca.

В Милане объявлен высокий уровень угрозы из-за коронавируса

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки эпидемии коронавируса в некоторых районах Италии были отменены несколько матчей национального чемпионата по футболу, а поединок 1/16 финала Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" 27 февраля пройдет без зрителей.

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