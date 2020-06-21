Коноплянка сломал букву в "Шахтере", празднуя чемпионство

Футболисты "Шахтера" позируют с надписью "Шахтар - чемпiон" на НСК "Олимпийский" в Киеве

Украинский футболист "Шахтера" Евгений Коноплянка попал в курьезную ситуацию во время празднования чемпионства на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Игрок сборной Украины случайно сломал букву в слове "Шахтер".

На эпизод обратил внимание известный телеведущий и горячий фанат "Шахтера" Андрей Бедняков, разместив у себя в Instagram соответствующее видео.

"Саня, ты научил?!", – подписал ролик Бедняков, ссылаясь на то, что Зинченко уронил кубок чемпиона АПЛ во время своего первого празднования.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Шахтер" в 27-м туре Премьер-лиги обыграл "Александрию" (3:2) и досрочно стал чемпионом страны, обойдя "Динамо" по количеству титулов, выигранных в независимой Украине.

Позже чемпионство прокомментировал президент донецкого клуба Ринат Ахметов, а клуб показал, что творилось в раздевалке во время празднования чемпионства.