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Когда финал чемпионата мира по футболу U-20: кто играет и где пройдет

Когда финал чемпионата мира по футболу U-20: кто играет и где пройдет
Украина впервые в истории будет сражаться за самый престижный Кубок
1.1тЧитать материал на украинском

Молодежная сборная Украины по футболу в финале чемпионата мира U-20 сыграет с командой Южной Кореи. Главный матч мундиаля пройдет 15 июня на стадионе "Видзев" в городе Лодзь (Польша).

Начало встречи в 19:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Южная Корея.

В полуфинале подопечные Александра Петракова в драматичном триллере обыграли команду Италии.

Во второй игре 1/2 финала азиаты были сильнее Эквадора - 1:0.

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Сборная Украины показала, что творилось в раздевалке после победы над Италией

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче Украина - Италия единственный мяч на 65-й на минуте забил Булеца. На последних секундах итальянцы забили ответный гол, но бразильский арбитр Рафаэль Клаус после просмотра VAR принял решение отменить взятие ворот. Такое решение в Италии назвали позором.

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Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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