Клуб УПЛ предложил изменить регламент чемпионата из-за коронавируса

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский предложил не переносить матчи украинской Премьер-лиги в случае вспышек коронавируса в командах.

Он считает, что необходимо изолировать зараженных футболистов и использовать здоровых игроков из резервных команд.

"Есть такое предложение. Нужно как-то клубам УПЛ собраться или обратиться в соответствующие органы УАФ, чтобы принять волевое решение не переносить игры. Есть команды "Б", чтобы играть теми составами, которые есть. Потому что с этими переносами мы чемпионат не доиграем. Есть у нас команды, которые играют в еврокубках, есть сборная, есть графики. Мы не можем постоянно переносить матчи. Мое предложение – не переносить матчи. Эта беда может случиться с любым клубом, а так можно вечно играть сезон", – сказал Козловский в эфире программы "Футбол News".

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Руха" против донецкого "Шахтера" во втором туре УПЛ был перенесен из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

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