Караваев назвал футболиста "Динамо", который "без проблем закроет Роналду"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Александр Караваев

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев уверен, что его одноклубник Виталий Миколенко легко справится с лидером итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По словам футболиста, в столичной команде всегда ставятся максимальные задачи.

"Против Роналду уже есть опыт выступлений. Можно ли его закрыть? Да, Миколенко ставишь против него и все. Без проблем", – сказал Караваев в эфире телеканала "Футбол".

Напомним, что с Криштиану Роналду футболисты сборной Украины пересекались во время матча Лиги наций против Португалии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021 "Динамо" попало в квартет G. Соперниками "бело-синих" стали итальянский "Ювентус", испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров.

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