Как в Киеве награждали победителя ЛЧ: красочное видео

Мадридский "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, установив рекорд современного турнира. Ранее королевский клуб завоевывал Кубок чемпионов 5 раз подряд в 1956-1960 годы, три раза подряд тот турнир выигрывали "Аякс" и "Бавария".

"Реал" выиграл Лигу чемпионов в четвертый раз за пять лет и в 13-й раз в истории.

Все три последние победы (2016, 2017, 2018) добыты под руководством Зинедина Зидана.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на торжественную церемонию награждения победителя.

Новости Во время финала Лиги чемпионов на поле выбежали неадекваты

Напомним, что решающая встреча самого престижного футбольного клубного турнира Европы "Реал" - "Ливерпуль" завершилась со счетом 3:1. Ключевую роль в победу своей команды внес Гарет Бейл. Валлиец отметился дублем, при том, что первый гол уроженца Кардиффа стал настоящим супершедевром.