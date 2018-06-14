К ЧМ-2018 у Путина назвали просто убийственный список – Пионтковский

Список глав государств, которые примут участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу на стадионе "Лужники" в Москве – "просто убийственный".

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционер, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский.

Комментируя список, состоящий из 17 названий стран, которые озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, политик заметил: "Странно, что он не назвал еще две "страны" Лугандонии – это расширило бы список".

"Список просто убийственный. Я думаю, это большая пиар-ошибка – похвастаться списком этих 17 государств. Это блестящая иллюстрация той внешнеполитической изоляции, в которую себя загнала Россия", - подчеркнул Пионтковский.

Напомним, о своем желании присутствовать на церемонии открытия ЧМ-2018 в Москве заявили главы таких государств: президент непризнанной Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Армении, Казахстана, КНДР (эту страну будет представлять председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам), Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Саудовской Аравии, Таджикистана и непризнанной Южной Осетии.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Пионтковский заявил: последний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Россию продемонстрировал резкое изменение его отношения к Владимиру Путину, что может быть объяснено шантажом спецслужб Кремля и их угрозами обнародовать неудобную для политика информацию.