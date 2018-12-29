МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Известная теннисистка призналась, что болеет за украинский клуб

2.6тЧитать материал на украинском

27-я ракетка мира Леся Цуренко заявила, что в главном футбольном противостоянии нашей страны между "Динамо" и "Шахтером" всегда болеет за киевлян.

Украинская теннисистка считает странным поддерживать другую команду, так как является уроженкой столицы Украины.

"В этом многолетнем и принципиальном противостоянии я точно за "Динамо". Странно было бы не радоваться за команду своего города", - рассказала Цуренко в интервью официальному сайту столичного клуба.

Известная теннисистка призналась, что болеет за украинский клуб

ФК Шахтер

Новости
Украинец "Динамо" может сменить гражданство

Украинская теннисистка призналась, что очень хочет попасть на поединок вице-чемпиона Украины.

"Одна из моих мечт - попасть на домашний матч "Динамо". Пока не удается из-за графика турниров и подготовки к ним. Но попробую прийти на игру весной, когда будет теплее", - пообещала Цуренко.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась своим мнением относительно конфликта на востоке нашей страны. Наша спортсменка выразила надежду, что вскоре эта ситуация разрешиться.

Персона
Леся Цуренко
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
так вроде мужик на фотке )))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пономарьов Руслан
Пономарьов Руслан
Каждый болеет за тот клуб за который хочет. Я за Туринский Ювентус. К примеру!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги