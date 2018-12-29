Известная теннисистка призналась, что болеет за украинский клуб

27-я ракетка мира Леся Цуренко заявила, что в главном футбольном противостоянии нашей страны между "Динамо" и "Шахтером" всегда болеет за киевлян.

Украинская теннисистка считает странным поддерживать другую команду, так как является уроженкой столицы Украины.

"В этом многолетнем и принципиальном противостоянии я точно за "Динамо". Странно было бы не радоваться за команду своего города", - рассказала Цуренко в интервью официальному сайту столичного клуба.

ФК Шахтер

Украинская теннисистка призналась, что очень хочет попасть на поединок вице-чемпиона Украины.

"Одна из моих мечт - попасть на домашний матч "Динамо". Пока не удается из-за графика турниров и подготовки к ним. Но попробую прийти на игру весной, когда будет теплее", - пообещала Цуренко.

Леся Цуренко

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Леся Цуренко поделилась своим мнением относительно конфликта на востоке нашей страны. Наша спортсменка выразила надежду, что вскоре эта ситуация разрешиться.