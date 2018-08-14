"Изгой-алкоголик": Алиев откровенно высказался о карьере в "Динамо"

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев резко отреагировал на разговоры о его постоянных нарушениях режима во время карьеры в столичном клубе. По мнению полузащитника, негативный имидж был создан средствами массовой информации. При этом он не стал скрывать, что действительно имел проблемы с алкоголем.

"Люди сделали из меня изгоя-алкоголика. Я мог пойти погулять, пойти посидеть, пойти выпить. Но не каждый день я пил и напивался. Это все раскрутили журналисты и подлые языки. Я не алкоголик. Да, мог пойти посидеть. Почему не писали, когда я играл, забивал. Только один алкоголь, алкоголь… Как я хотел, так я и жил. Я не золотой человек, я позволял себе расслабиться. Но не так, как говорят и пишут об этом", – заявил Алиев, отвечая на вопросы читателей сайта Sport.ua.

На протяжении игровой карьеры Алиев выступал за "Борисфен", киевское "Динамо", запорожский "Металлург", московский "Локомотив", "Днепр", "Анжи", "Рух", "Тараз", а также за любительские клубы. В активе Александра 28 матчей и 6 забитых мячей за национальную сборную Украины по футболу.

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