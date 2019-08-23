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Испанский футболист "Динамо" сделал подарок для Украины

1.6т Читать материал на украинском

Испанский легионер киевского "Динамо" Фран Соль поздравил нашу страну с праздником национального флага, в качестве подарка перейдя на украинский язык.

"Вітаємо з Днем Державного прапора України!" - написал Соль у себя в Instagram, вызвав настоящий фурор среди болельщиков.

"Паспорт этому козаку, срочно!", "У нас многие футболисты из Украины не поздравили, а Фран поздравил. Красава", - восторгаются в комментариях фанаты столичной команды.

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Напомним, что после того, как киевское "Динамо" подписало контракт с Солем сроком на пять лет, футболист рассказал испанским журналистам детали перехода в украинский клуб и то, чего он ждет от нового этапа своей спортивной карьеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, трансфер одного из лучших бомбардиров чемпионата Нидерландов Франциска Соля обошелся киевлянам в 3,5 млн евро. Кроме того, источники сообщают, что в сравнении с "Виллемом II" зарплата испанского форварда увеличилась в восемь раз.

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Тема
День прапора України
Персона
Фран Соль
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