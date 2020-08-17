"Интер" – "Шахтер": смотреть онлайн полуфинала Лиги Европы

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" в понедельник, 17 августа, сразится с миланским "Интером" за путевку в финал Лиги Европы.

Команда Луиша Каштру сыграет с подопечными Антонио Конте на стадионе "Эсприт-Арена" в Дюссельдорфе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Интер – Шахтер. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИНТЕР – ШАХТЕР

Украинские болельщики смогут увидеть поединок в прямом эфире на канале "Футбол 1", где показ будет сопровождать аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Кроме того, трансляцию из Германии проведут российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", а также белорусский "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА ИНТЕР – ШАХТЕР

Явным фаворитом встречи букмекеры считают итальянский клуб. Ставки на победу "Интера" в основное время принимаются с коэффициентом 1,75.

Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 4,60.

При этом на выход миланцев в финал можно поставить с котировкой 1,34. А на триумф "горняков" предлагается показатель 3,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Обслуживать поединок доверили бригаде арбитров из Польши, которую возглавляет Шимон Марчиняк.

Шимон Марчиняк будет судить полуфинал Лиги Европы "Интер" – "Шахтер"

Помогать ему будут лайсмены Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Роль четвертого арбитра исполнит Павел Гиль. Систему видеопомощи арбитрам возглавит шотландец Уильям Коллам.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луиш Каштру, главный тренер "Шахтера":

– Говоря об "Интере", мы ни в коем случае не должны искать какие-то слабые стороны у команды такого уровне. Понятное дело, что и "Интер", скорее всего, не будет искать у нас какие-то хрупкие стороны. Когда команды встречаются в полуфинале таких турниров, как Лиги Европы или Лига чемпионов, то это очень компетентные коллективы в любых аспектах игры. Это будет очень сложная баталия, в который обе команды будут стараться победить. Думаю, что у каждого есть явные шансы пройти в финал. Как "Шахтер" с "Интером", так и МЮ с "Севильей", будут из разряда тех матчей, где никто до самого конца не будет знать развязку.

Антонио Конте, главный тренер "Интер":

– Мы наблюдали за "Шахтером" в группе Лиги чемпионов с "Аталантой". Они привыкли к такого уровня соревнованиям, у них есть качество, много бразильцев на поле. Это команда высокого уровня.У нас было время, чтобы подготовиться наилучшим образом. Теперь мы заслужили сыграть в полуфинале и достойны пройти в финал.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Интер": Ханданович – Годин, де Врей, Бастони – Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг – Мартинес, Лукаку

"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко – Маркос Антонио, Степаненко – Марлос, Алан Патрик, Тайсон – Жуниор Мораес

СТАТИСТИКА МАТЧЕЙ ИНТЕР – ШАХТЕР

Команды встречались друг с другом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2005/2006. Тогда итальянский клуб добыл победу в Донецке 0:2, а игра в Милане завершилась вничью 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" побил достижение киевского "Динамо" в еврокубках.

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