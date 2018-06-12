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"Интер" будет "рекламировать" Россию на ЧМ-2018

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Телеканал "Интер" помимо трансляций матчей чемпионата мира – 2018 решил отправить свои съемочные группы в страну-агрессора. Журналисты планируют показать сюжеты с места проведения мундиаля.

Как сообщает пресс-служба телеканала, выпуски "рекламирующие" ЧМ-2018 будут транслироваться каждый день в программе "Утро с "Интером". Съемочные группы программы побывают во всех городах, принимающих чемпионат. В сюжетах также будут интервью с лучшими футболистами мира.

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Каждый будний день вечером будет транслироваться программа "Дневники ЧМ-2018". В получасовой программе зрители увидят самые яркие голы и решающие моменты матчей предыдущего игрового дня и анонсы предстоящих встреч.

В выходные будет выходить программа "Большая игра", в прямом эфире которой вместе с известными украинскими футболистами и тренерами обсудят прошедшие матчи и проанализируют варианты дальнейшего развития событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будут показаны на двух телеканалах - на "Интере", а также на НТН, который входит в состав Inter Media Group.

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Темы
ЧМ-2018Скандал вокруг телеканала Интер
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Россия
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Евгеньевич Олег
Евгеньевич Олег
Интер это детище росмедиа. новый термин Интера - кАНАЛЬНЫЙ Медиа Холдинг. А выпускают они, кАНАЛЬНЫЕ новости и сюжеты для определенной ватной аудитории 20iQ!
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ЦТ-1,ОРТ,Интер,кто-то ещё не вдуплился?
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